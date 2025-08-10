Англія

"Іриски" готові витратити понад £12 млн на оренду зірки збірної Англії.

Історія з можливим переходом Джека Гріліша в Евертон отримала новий розвиток. Як повідомляє i Paper, 29-річний півзахисник Манчестер Сіті зацікавлений у варіанті оренди на сезон і вже провів серію конструктивних розмов із представниками "ірисок".

Раніше Евертон лише прицінювався до цієї операції. Тепер же переговори між клубами вийшли на більш конкретну стадію — обговорюється структура угоди, яка може передбачати витрати мерсисайдців у розмірі близько £12 млн. Не виключаються й опції викупу контракту по завершенні сезону.

Початково Гріліш планував залишитися в Сіті та поборотися за місце в стартовому складі, але тепер розуміє, що не входить до планів Пепа Гвардіоли на наступний сезон. Його відсутність у ключових матчах минулої кампанії та конкуренція з боку Доку і Савіньо стали серйозними сигналами для зміни клубу.

Інтерес до хавбека проявляли також Наполі та Фенербахче, однак саме Евертон зробив найбільш рішучі кроки. Клуб Девіда Моєса готовий покрити більшу частину зарплати гравця, яка сягає £300 тисяч на тиждень.

Для "ірисок" це був би один із найгучніших трансферів літа і своєрідний символ початку нової ери на стадіоні Гілл Дікінсон. Разом із нещодавнім підписанням Кірнана Дьюсбері-Холла та пошуком підсилення на флангах, керівництво клубу демонструє серйозні амбіції на сезон.

Втім, остаточні домовленості ще попереду, і сторони мають кілька тижнів, щоб знайти компроміс щодо всіх фінансових деталей.