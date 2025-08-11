Англія

Орендна угода буде розрахована на один сезон.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш незабаром стане гравцем Евертона. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити оренду 29-річного англійця, яка буде розрахована до кінця сезону.

Також наголошується, що сьогодні, 11 серпня, футболіст збірної Англії пройде медичне обстеження у розташуванні "ірисок".

Раніше була інформація, що Евертон може витратити на оренду Джека близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Також у контракті може бути опція викупу.

Минулого сезону Гриліш провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.