Джек Гріліш, Getty Images
11 серпня 2025, 13:13
Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш незабаром стане гравцем Евертона. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити оренду 29-річного англійця, яка буде розрахована до кінця сезону.
Також наголошується, що сьогодні, 11 серпня, футболіст збірної Англії пройде медичне обстеження у розташуванні "ірисок".
Раніше була інформація, що Евертон може витратити на оренду Джека близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Також у контракті може бути опція викупу.
Минулого сезону Гриліш провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.