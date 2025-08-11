Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш незабаром стане гравцем Евертона. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити оренду 29-річного англійця, яка буде розрахована до кінця сезону.

Також наголошується, що сьогодні, 11 серпня, футболіст збірної Англії пройде медичне обстеження у розташуванні "ірисок".

Раніше була інформація, що Евертон може витратити на оренду Джека близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Також у контракті може бути опція викупу.

Минулого сезону Гриліш провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.