Франція

Український центрбек успішно пройшов медогляд у паризькому гранді.

Центральний захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний буде поза заявкою головного тренера Парі Сен-Жермен Луїса Енріке на майбутній матч Суперкубка УЄФА проти лондонського Тоттенгема, що пройде 13 серпня. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс,

За інформацією джерела, 22-річний українець успішно пройшов медогляд для завершення свого трансферу до ПСЖ та сьогодні, 11 серпня, офіційно підпише контракт із новим клубом.

Утім, незважаючи на це, Забарний буде поза списком заявлених гравців ПСЖ на гру зі "шпорами", як дискваліфікований хавбек Жуан Невеш та дисциплінарно покараний воротар Джанлуїджі Доннарумма.

Водночас новоспечений голкіпер парижан Люка Шевальє поїде з командою до Удіне і, ймовірно, вийде у стартовому складі.

Раніше була інформація, що сума трансферу українського центрбека з Борнмута до ПСЖ складе 63 млн євро, а ще три мільйони євро передбачені у якості бонусів. Сам Забарний, як пишуть ЗМІ, зароблятиме 4,5 млн євро за сезон.