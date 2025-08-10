Франція

Український захисник приєднається до парижан за 63 мільйони євро та підпише контракт уже 11 серпня.

ПСЖ готується офіційно представити нового центрального захисника — Іллю Забарного.

За даними RMC Sport, паризький клуб досяг остаточної домовленості з Борнмутом щодо переходу 22-річного українця. Підписання контракту заплановане на 11 серпня.

Сума трансферу складе 63 мільйони євро, ще три мільйони передбачені у вигляді бонусів. Очікується, що у своєму першому сезоні в Парижі Забарний зароблятиме 4,5 мільйона євро після сплати податків.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Діакіте з Лілля може стати заміною Забарному в Борнмуті.