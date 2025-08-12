Франція

22-річний захисник збірної України підписав п’ятирічний контракт із паризьким клубом після переходу з Борнмута за 67 мільйонів євро з бонусами.

Український центральний захисник Ілля Забарний успішно пройшов медичне обстеження в ПСЖ та поставив підпис під контрактом, розрахованим на п’ять років. Клуб ще не оголосив про трансфер.

Французький гранд домовився про трансфер із Борнмутом, сума угоди склала 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Минулого сезону в англійській Прем’єр-лізі Забарний провів 36 поєдинків, відзначився однією гольовою передачею, отримав чотири жовті та одну червону картку.

Як повідомляє RMC Sport, український футболіст прибув до французької столиці пізно ввечері в неділю та вже наступного дня для проходження медогляду та оформлення останніх деталей переходу.

Сам Забарний, як пишуть ЗМІ, зароблятиме 4,5 млн євро за сезон.