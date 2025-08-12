Англія

Лондонський клуб прагне посилити атакуючу лінію після травми Меддісона та відходу Сон Хін Міна.

Тоттенхем поновив переговори з Крістал Пелас щодо переходу вінгера Еберечі Езе, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонці ведуть перемовини окремо від потенційного трансферу Савіньйо з Манчестер Сіті, прагнучи зміцнити склад після втрати Джеймса Меддісона через травму та відходу Сон Хін Міна.

Сам Езе зацікавлений у переході до Тоттенгема, проте ключовим фактором залишається позиція Крістал Пелес. Раніше у гравця діяла клаусула в контракті, але термін її дії минув, тож тепер умови трансферу будуть визначати саме "орли".

Крістал Пелас придбав Езе у Квінз Парк Рейнджерс влітку 2020 року за 16 мільйонів євро. У минулому сезоні вінгера відзначився 14 голами та 12 асистами у 43 матчах.

Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість футболіста становить близько 55 мільйонів євро.