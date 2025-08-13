Англія

Альтернатива підписанню Родріго з Реала.

Французький нападник Монако Магнес Акліуш — це вже більше, аніж проспект Ліги 1, а повноцінний лідер атаки "монегасків" і гравець із найбільшим прогресом серед одноклубників у минулому сезоні.

Тож не дивно, що великі гравці трансферного ринку цього літа таки не оминули своєю увагою 23-річного виконавця.

Інтерес від леверкузенського Баєра на початку кампанії був лише розігрівом, тоді як у липні до кола зацікавлених долучився лондонський Арсенал, а тепер серед претендентів є й Манчестер Сіті.

У "містян" ситуація схожа на ефект доміно — можливий продаж Савіо до лондонського Тоттенгема змусить їх виходити на ринок, де головною ціллю буде бразильський нападник мадридського Реала Родріго.

А як ні, то Сіті спробує підписати Акліуша під закриття ринку.

Магнес у минулому сезоні провів 43 матчі, забив сім голів та віддав 12 гольових передач.