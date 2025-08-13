Бразильський вінгер готовий переїхати до Північного Лондона, але "містяни" поставив високу ціну.
Савіньйо, Getty Images
13 серпня 2025, 19:10
Манчестер Сіті готовий відпустити цього літа свого вінгера Савіньйо, але лише за 80 мільйонів євро, повідомляє бразильський журналіст Жорже Нікола.
Агент гравця Фредеріко Мораєс підтвердив, що пропозиція Тоттенгема у розмірі 50 мільйонів євро вже була відхилена "містянами".
За даними джерела, Савіньйо дав “зелене світло” на перехід до "шпор", оскільки прагне отримати більше ігрового часу та важливішу роль у команді напередодні чемпіонату світу-2026. Лондонський клуб розпочав переговори з Манчестер Сіті ще минулого тижня, однак тепер йому доведеться суттєво підвищити суму пропозиції.
Паралельно Тоттенгем також веде перемовини щодо трансферу універсала Крістал Пелес Еберечі Езе, який теж може обійтися у значну суму. Пеп Гвардіола поки що не дав згоди на відхід Савіньйо до Північного Лондона.
У минулому сезоні 21-річний бразильський нападник провів 48 матчів, забив три голи та віддав 13 гольових передач.