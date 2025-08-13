Англія

Бразильський вінгер готовий переїхати до Північного Лондона, але "містяни" поставив високу ціну.

Манчестер Сіті готовий відпустити цього літа свого вінгера Савіньйо, але лише за 80 мільйонів євро, повідомляє бразильський журналіст Жорже Нікола.

Агент гравця Фредеріко Мораєс підтвердив, що пропозиція Тоттенгема у розмірі 50 мільйонів євро вже була відхилена "містянами".

За даними джерела, Савіньйо дав “зелене світло” на перехід до "шпор", оскільки прагне отримати більше ігрового часу та важливішу роль у команді напередодні чемпіонату світу-2026. Лондонський клуб розпочав переговори з Манчестер Сіті ще минулого тижня, однак тепер йому доведеться суттєво підвищити суму пропозиції.

Паралельно Тоттенгем також веде перемовини щодо трансферу універсала Крістал Пелес Еберечі Езе, який теж може обійтися у значну суму. Пеп Гвардіола поки що не дав згоди на відхід Савіньйо до Північного Лондона.

У минулому сезоні 21-річний бразильський нападник провів 48 матчів, забив три голи та віддав 13 гольових передач.