Італійський воротар може стати заміною для Едерсона, який близький до відходу з англійського клубу.

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджи Доннарумма зробив крок до трансферу в Манчестер Сіті, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За його даними, італієць вже дав згоду на перехід до команди Хосепа Гвардіоли.

У новому клубі Доннарумма може замінити Едерсона, який, за інформацією ЗМІ, готується залишити Сіті.

Минулого сезону 25-річний воротар провів 47 матчів, пропустив 43 голи та 17 разів залишав свої ворота сухими.

Раніше повідомлялося, що на підписання Джанлуїджі Доннарумми претендують три європейські клуби: Манчестер Сіті, мюнхенська Баварія та лондонський Челсі.