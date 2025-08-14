Англія

Камерунський воротар може повернутися на поле вже 17 серпня.

Андре Онанa може вийти у стартовому складі Манчестер Юнайтед у першому турі чемпіонату Англії.

Він травмував задню поверхню стегна ще в середині липня, і тоді були побоювання, що відновлення затягнеться на два місяці.

За інформацією ESPN, гравець готовий зіграти проти Арсеналу. Остаточне рішення ухвалить тренерський штаб.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед всерйоз націлився на Луніна.