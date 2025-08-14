Англія

Лондонський клуб не готовий платити більше 30 мільйонів фунтів за аргентинського вінгера.

Челсі активно працює над підписанням Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед, але пропонує за нього не більше 30 млн фунтів.

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

МЮ оцінює 20-річного аргентинця у 50 млн фунтів. Сам гравець, за даними джерела, хоче перейти саме до Челсі, що дає лондонцям надію знизити суму трансферу.

Наразі Гарначо не тренується з основним складом Манчестер Юнайтед, адже не входить у плани наставника Рубена Аморіма. За "червоних дияволів" він виступає з літа 2022 року.