Англія

Новий договір буде підписано з ключовим гравцем команди.

Челсі домовився про подовження контракту з лівим захисником Марком Кукурельєю, чинна угода якого спливає влітку 2028 року.

У лондонському клубі дуже задоволені 27-річним іспанцем, вважаючи його не лише ключовим гравцем на полі, а й лідером у роздягальні.

Челсі придбав Кукурелью в Брайтона влітку 2022 року за 65 мільйонів євро. У минулому сезоні Марк провів за "синіх" 54 матчі у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Кукурелья потрапив до символічної збірної КЧС-2025.