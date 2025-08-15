Англія

Молодий італієць приєднався до чемпіонів АПЛ та отримав номер 15.

Ліверпуль офіційно оголосив про підписання 18-річного центрального захисника Джованні Леоні з італійської Парми. Перехід відбудеться після отримання міжнародного дозволу та успішного оформлення робочої візи.

Футболіст пройшов медичне обстеження та уклав довгостроковий контракт на тренувальній базі AXA Training Centre. У сезоні-2024/25 Леоні провів 17 матчів у Серії A за Парму та забив один гол.

Вихованець римського футболу дебютував у професіоналах у березні 2023 року за Падову, всього через три місяці після свого 16-річчя. Пізніше він провів другу половину сезону 2023/24 в оренді у Сампдорії, де зіграв 12 матчів і відзначився одним голом. Минулого літа Парма викупила його контракт.

Зріст новачка Ліверпуля складає 194 см. Він вже має досвід виступів за юнацьку збірну Італії U19, де провів сім поєдинків. У новій команді Леоні гратиме під номером 15.