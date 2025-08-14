У разі відмови від продовження угоди клуб може продати французького захисника вже цього літа.
Ібраїма Конате, getty images
14 серпня 2025, 12:29
Ліверпуль найближчим часом зробить захиснику Ібраїма Конате пропозицію щодо продовження контракту. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, у разі відмови 26-річного француза від нової угоди клуб розгляне варіант продажу гравця вже цього літа. Поточний контракт Конате з мерсисайдцями діє до літа 2026 року.
Конате приєднався до Ліверпуля у 2021 році, перейшовши з РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. За цей час він провів 132 матчі, забив 5 голів і віддав 4 асисти у всіх турнірах.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Челсі вже зробив Ліверпулю запит щодо можливого трансферу центрбека.