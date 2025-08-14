Англія

У разі відмови від продовження угоди клуб може продати французького захисника вже цього літа.

Ліверпуль найближчим часом зробить захиснику Ібраїма Конате пропозицію щодо продовження контракту. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у разі відмови 26-річного француза від нової угоди клуб розгляне варіант продажу гравця вже цього літа. Поточний контракт Конате з мерсисайдцями діє до літа 2026 року.

Конате приєднався до Ліверпуля у 2021 році, перейшовши з РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. За цей час він провів 132 матчі, забив 5 голів і віддав 4 асисти у всіх турнірах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Челсі вже зробив Ліверпулю запит щодо можливого трансферу центрбека.