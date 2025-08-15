Англія

Півзахисник Манчестер Юнайтед вперше в кар’єрі змінює клуб тимчасово.

Манчестер Юнайтед підтвердив, що 21-річний англійський півзахисник Тобі Кольєр наступний сезон проведе у складі Вест Бромвіча. Орендна угода розрахована на один рік і не містить опції або зобов’язання викупу контракту.

Це перша тимчасова зміна клубу в кар’єрі Кольєра з моменту його переходу до системи Манчестер Юнайтед у 2022 році з рідного Брайтона. За першу команду "червоних дияволів" футболіст провів 13 поєдинків, не відзначившись результативними діями.

Новий сезон АПЛ Манчестер Юнайтед розпочне домашнім матчем проти Арсеналу на Олд Траффорд у неділю, 17 серпня. Початок гри – о 18:30 за київським часом.