Англія

Італійському воротарю доведеться боротися за місце в основі з Джеймсом Траффордом.

Джанлуїджі Доннарумма, який нещодавно оголосив про свій відхід з ПСЖ, може підписати контракт із Манчестер Сіті.

Втім, місце в стартовому складі йому ніхто не гарантує — воротарю доведеться довести, що він заслуговує грати з перших хвилин.

За даними The Telegraph, тренерський штаб "містян" розглядає літнього новачка Джеймса Траффорда як основного голкіпера на прийдешній сезон.

У разі успішного трансферу Доннарумми воротарі змагатимуться за місце в основі та, можливо, ділитимуть ігровий час у воротах Манчестер Сіті.