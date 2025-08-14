Італійському воротарю доведеться боротися за місце в основі з Джеймсом Траффордом.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
14 серпня 2025, 19:53
Джанлуїджі Доннарумма, який нещодавно оголосив про свій відхід з ПСЖ, може підписати контракт із Манчестер Сіті.
Втім, місце в стартовому складі йому ніхто не гарантує — воротарю доведеться довести, що він заслуговує грати з перших хвилин.
За даними The Telegraph, тренерський штаб "містян" розглядає літнього новачка Джеймса Траффорда як основного голкіпера на прийдешній сезон.
У разі успішного трансферу Доннарумми воротарі змагатимуться за місце в основі та, можливо, ділитимуть ігровий час у воротах Манчестер Сіті.