Італія

Також активний інтерес проявляє Ювентус до англійського нападника.

Італійський клуб Рома зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо трансферу 25-річного нападника Джейдона Санчо, повідомляє BBC Sport. Гравець не входить у плани головного тренера Рубена Аморіма на наступний сезон.

Умови можливої угоди наразі не розголошуються, переговори між клубами тривають. Водночас інтерес до Санчо також проявляє туринський Ювентус.

Минулого сезону Санчо виступав на правах оренди за Челсі, де в 41 матчі відзначився 5 голами та 10 результативними передачами. За даними Transfermarkt, його вартість становить близько 28 мільйонів євро.