Англія

Бразильський воротар вийде у старті проти Борнмута в 1-му турі АПЛ.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон з’явиться у стартовому складі мерсисайдців у поєдинку першого туру Англійської Прем’єр-ліги проти Борнмута.

Для 32-річного бразильця цей матч стане 300-м у футболці червоних.

Аліссон приєднався до Ліверпуля влітку 2018 року, перейшовши з Роми за 72 мільйони євро. За цей час він став одним із ключових гравців команди, здобувши з клубом Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії та інші трофеї.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу Ліверпуль — Борнмут можна на Football.ua.