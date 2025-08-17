Англія

Англійський півзахисник став четвертим новачком сорок цього літа і отримав 41-й ігровий номер.

Ньюкасл оголосив про перехід атакувального півзахисника Джейкоба Ремзі з Астон Вілли. Сума трансферу не розкривається, проте раніше стало відомо, що угода обійшлася клубу в 46,25 млн євро включно з бонусами.

24-річний англієць підписав довгостроковий контракт із Ньюкаслом і стане четвертим новим гравцем команди у це трансферне вікно. У новому сезоні футболіст виступатиме під номером 41.

У минулому сезоні Ремзі провів 46 матчів, забив чотири голи та віддав сім гольових передач.

Нагадаємо, що цього вікенду команди розписали мирову 0:0 в першому матчі АПЛ.