Англія

Шведський нападник бойкотує тренування та не хоче грати за "сорок".

Александер Ісак відмовляється відвідувати тренування Ньюкасла та не планує виходити на поле у складі команди, повідомляє Daily Mail.

Поки що клуб не штрафував форварда, однак ситуація може змінитися, якщо він пропустить матч 1-го туру АПЛ проти Астон Вілли, який відбудеться в суботу, 16 серпня.

Сторона гравця вважає, що Ньюкасл не стане активно шукати нового нападника, якщо піти Ісаку на поступки.

Раніше повідомлялося, що 25-річний швед прагне перейти до Ліверпуля.

Ісак виступає за "сорок" з літа 2022 року. Його контракт чинний до літа 2028-го, а Transfermarkt оцінює гравця у €120 млн.