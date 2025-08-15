Шведський нападник бойкотує тренування та не хоче грати за "сорок".
Едді Гау та Александер Ісак, Getty Images
15 серпня 2025, 00:39
Александер Ісак відмовляється відвідувати тренування Ньюкасла та не планує виходити на поле у складі команди, повідомляє Daily Mail.
Поки що клуб не штрафував форварда, однак ситуація може змінитися, якщо він пропустить матч 1-го туру АПЛ проти Астон Вілли, який відбудеться в суботу, 16 серпня.
Сторона гравця вважає, що Ньюкасл не стане активно шукати нового нападника, якщо піти Ісаку на поступки.
Раніше повідомлялося, що 25-річний швед прагне перейти до Ліверпуля.
Ісак виступає за "сорок" з літа 2022 року. Його контракт чинний до літа 2028-го, а Transfermarkt оцінює гравця у €120 млн.