Англія

Є домовленість поміж клубами.

Англійський півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Джейкоб Ремзі ще за ходом минулого сезону зацікавив Ньюкасл у якості потенційного трансферу на літню кампанію переходів.

І як тільки міжсезоння розпочалось, "сороки" одразу активізувались у перемовинах щодо 24-річного футболіста.

Зрештою, розмови з "левами" дійшли до точки неповернення — пакет у 46,25 млн євро включно з бонусами було узгоджено напередодні.

Ньюкасл таким чином виграв конкуренцію в лондонського Вест Гема.

У минулому сезоні Ремзі провів 46 матчів, забив чотири голи та віддав сім гольових передач.