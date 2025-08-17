Англія

Захисник має визначитися з майбутнім до закриття трансферного вікна.

Ібраїма Конате отримав пропозицію від Ліверпуля щодо нового контракту, і керівництво клубу очікує на остаточне рішення футболіста до 1 вересня, повідомляє Дейв Окоп.

Мерсисайдці прагнуть уникнути ситуації, подібної до тієї, що була з Мохамедом Салахом, коли переговори про продовження угоди тривали майже весь попередній сезон.

Якщо Конате не підпише нову угоду до закриття трансферного вікна, Ліверпуль буде готовий виставити його на продаж.

Конате приєднався до Ліверпуля у 2021 році, перейшовши з РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. За цей час він провів 132 матчі, забив 5 голів і віддав 4 асисти у всіх турнірах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Челсі вже зробив Ліверпулю запит щодо можливого трансферу центрбека.