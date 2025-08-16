Італія

Італійський клуб хоче оформити трансфер вінгера до завершення трансферного вікна.

Мілан пришвидшив переговори щодо трансферу вінгера Ліверпуля Федеріко К’єзи. Як повідомляє Milan News 24, клуб прагне оформити угоду до закриття трансферного вікна в Італії, яке завершується 1 вересня.

Ініціатором переходу виступає головний тренер россонері Масіміліано Аллегрі — саме під його керівництвом К’єза виступав у Ювентусі.

Нагадаємо, Федеріко К’єза приєднався до Ліверпуля влітку 2024 року. У минулому сезоні він провів 14 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Контракт із англійським клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 14 мільйонів євро.

Нещодавно вінгер прокоментував своє майбутнє у складі Ліверпуля і заявив, що хоче залишитися продовжити виступи в Англії.