Італійський клуб хоче оформити трансфер вінгера до завершення трансферного вікна.
Федеріко К’єза, getty images
16 серпня 2025, 17:57
Мілан пришвидшив переговори щодо трансферу вінгера Ліверпуля Федеріко К’єзи. Як повідомляє Milan News 24, клуб прагне оформити угоду до закриття трансферного вікна в Італії, яке завершується 1 вересня.
Ініціатором переходу виступає головний тренер россонері Масіміліано Аллегрі — саме під його керівництвом К’єза виступав у Ювентусі.
Нагадаємо, Федеріко К’єза приєднався до Ліверпуля влітку 2024 року. У минулому сезоні він провів 14 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Контракт із англійським клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 14 мільйонів євро.
Нещодавно вінгер прокоментував своє майбутнє у складі Ліверпуля і заявив, що хоче залишитися продовжити виступи в Англії.