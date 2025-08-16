Англія

Італієць не збирається залишати Енфілд.

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза прокоментував своє майбутнє на Енфілді після матчу стартового туру АПЛ проти Борнмута (4:2), в якому він відзначився голом.

"Будемо розмовляти з Ліверпулем, але скажу чесно: я тут щасливий. Я поговорю з клубом, але хочу залишитися тут і боротися за багато трофеїв.

Я граю за одну з найкращих команд у світі. Я маю чекати й бути готовим вийти на поле, як це було у матчі з Борнмутом. Я повинен доводити, що здатен грати за цю команду. І повторюся: в останні місяці тренер дуже добре до мене ставився", — наводить слова К'єзи This is Anfield.

