Італієць не збирається залишати Енфілд.
Федеріко К'єза, Getty Images
16 серпня 2025, 12:59
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза прокоментував своє майбутнє на Енфілді після матчу стартового туру АПЛ проти Борнмута (4:2), в якому він відзначився голом.
"Будемо розмовляти з Ліверпулем, але скажу чесно: я тут щасливий. Я поговорю з клубом, але хочу залишитися тут і боротися за багато трофеїв.
Я граю за одну з найкращих команд у світі. Я маю чекати й бути готовим вийти на поле, як це було у матчі з Борнмутом. Я повинен доводити, що здатен грати за цю команду. І повторюся: в останні місяці тренер дуже добре до мене ставився", — наводить слова К'єзи This is Anfield.
