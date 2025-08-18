Англія

Португальський тренер відзначив якість гри своїх футболістів у стартовому турі АПЛ.

Манчестер Юнайтед розпочав новий сезон англійської Прем’єр-ліги з поразки від Арсенала, але головний тренер команди Рубен Аморім залишився задоволений грою підопічних. Наставник переконаний, що його колектив продемонстрував рівень, який дозволяє боротися з будь-яким суперником.

"Сьогодні ми довели, що можемо виграти будь-який матч у Прем’єр-лізі, особливо проти такої великої команди, як Арсенал. Ми були кращою командою. Ми вважаємо, що грали краще. У підсумку ми програли матч, але я дуже пишаюся тим, як хлопці старалися", – сказав Аморім після гри.

Португалець також згадав про конкуренцію в атаці та ситуацію з трансферами. "Це боротьба за місця, подивимося, що буде на трансферному ринку. У них різні характеристики. Расмус Гейлунн схожий на Беньяміна Шешко, тому іноді нам доводиться вибирати", – пояснив тренер.

Окремо він прокоментував відсутність Андре Онана у стартовому складі. "Онана? Я не виключив його зі складу, я не виключив жодного з двох інших гравців зі складу. Не можна ставити Андре Онана на гру, не давши йому жодного тижня, не давши йому можливості потренуватися", – зазначив наставник Манчестер Юнайтед.

