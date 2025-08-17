Англія

Клуб веде переговори з воротарем Фіорентини, який може перейти за помірну суму.

Давід де Хеа може знову стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє Daily Mail, керівництво клубу проводить переговори з 34-річним іспанським голкіпером Фіорентини, в контракті якого передбачено опцію переходу за доступну суму.

Де Хеа вже добре відомий уболівальникам Юнайтед, адже виступав за команду з 2011 по 2023 рік, провівши 545 матчів і 190 разів залишивши свої ворота недоторканими.

Інтерес клубу до досвідченого воротаря посилився після його впевненої гри у товариському матчі проти колишньої команди 9 серпня, який завершився з рахунком 1:1.

Нагадаємо, що Фіорентина продовжила контракт з Де Хеа до 2028 року.