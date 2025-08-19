Англія

Лондонці погодили контракт із вінгером Манчестер Юнайтед та чекають на кадрові зміни.

Алехандро Гарначо найближчим часом може стати гравцем Челсі. Аргентинський вінгер Манчестер Юнайтед, за інформацією журналіста Ніколо Скіри, відхилив кілька пропозицій від інших клубів, аби приєднатися саме до лондонців.

Футболіст уже узгодив умови особистого контракту з Челсі, який готовий оформити трансфер. Однак для завершення угоди клубу доведеться розпрощатися з кількома гравцями, які не входять до планів головного тренера Енцо Марески.

Таким чином, підписання 21-річного аргентинця залежить від вихідних трансферів, але в Лондоні розраховують закрити угоду найближчим часом.

