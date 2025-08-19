Англія

Турецький клуб планує підписати швейцарського захисника.

Галатасарай зацікавлений у трансфері центрального захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі. Як повідомляє журналіст Ягіз Сабунджуоглу, турецький клуб уже надіслав офіційний запит і розпочав переговори з англійцями.

Очікується, що найближчим часом агент 30-річного футболіста прибуде до Стамбула для обговорення деталей контракту.

Минулого сезону Аканджі відіграв 40 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість швейцарця становить 28 мільйонів євро.