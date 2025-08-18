Івуарієць повернувся в Іспанію.
Ерік Баї, getty images
18 серпня 2025, 21:42
Новачок іспанської Ла Ліги Реал Ов'єдо оформив трансфер колишнього центрального захисника Манчестер Юнайтед Еріка Баї. Про це повідомляє офіційний сайт "карбайонес".
Зазначається, що 31-річний івуарієць уклав угоду з іспанським клубом до 30 червня 2027 року. До Ов'єдо він приєднався на правах вільного агента.
Для Баї це буде черговий досвід у Ла Лізі після виступів за Еспаньйол та Вільярреал.
Протягом кар’єри захисник також грав за Манчестер Юнайтед, Марсель і Бешикташ. У складі збірної Кот-д’Івуара він провів 49 матчів і відзначився двома голами.
Реал Овьєдо, який за підсумками минулого сезону повернувся до еліти іспанського футболу, стартував із поразки від Вільярреала (0:2).