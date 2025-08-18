Іспанія

Івуарієць повернувся в Іспанію.

Новачок іспанської Ла Ліги Реал Ов'єдо оформив трансфер колишнього центрального захисника Манчестер Юнайтед Еріка Баї. Про це повідомляє офіційний сайт "карбайонес".

Зазначається, що 31-річний івуарієць уклав угоду з іспанським клубом до 30 червня 2027 року. До Ов'єдо він приєднався на правах вільного агента.

Для Баї це буде черговий досвід у Ла Лізі після виступів за Еспаньйол та Вільярреал.

Протягом кар’єри захисник також грав за Манчестер Юнайтед, Марсель і Бешикташ. У складі збірної Кот-д’Івуара він провів 49 матчів і відзначився двома голами.

Реал Овьєдо, який за підсумками минулого сезону повернувся до еліти іспанського футболу, стартував із поразки від Вільярреала (0:2).