Турецький клуб готовий заплатити 15 млн фунтів стерлінгів, однак остаточне слово за футболістом

Галатасарай досяг домовленості з Манчестер Сіті щодо повноцінного трансферу центрального захисника Мануеля Аканджі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуби узгодили трансфер 30-річного швейцарця за 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

За інформацією журналіста, клуби вже владнали всі деталі співпраці між собою, однак офіційний перехід гравця ще під питанням. Гала у найближчі години надішле свою пропозицію самому футболістові.

Важливим фактором у цій історії залишається рішення самого Аканджі: захисник наразі не надав сигналів щодо готовності прийняти варіант із переїздом до Туреччини. Якщо сторонам вдасться досягти згоди найближчими днями, трансфер може бути завершений уже цього тижня.

Контракт Мануель Аканджі з Ман Сіті спливає влітку 2027 року.