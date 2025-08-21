Іспанія

33-річний півзахисник залишить каталонський клуб і стане вільним агентом.

Барселона досягла домовленості з опорним півзахисником Оріолем Ромеу про дострокове розірвання контракту, повідомляє Marca.

Угода між клубом і футболістом діяла до 30 червня 2026 року, проте сторони вирішили завершити співпрацю раніше. Ромеу отримає статус вільного агента й зможе самостійно обирати нову команду.

Минулого сезону 33-річний півзахисник виступав на правах оренди за Жирону, де провів значну частину ігрового часу. Відхід гравця також дозволить Барселоні зареєструвати захисника Жерара Мартіна для участі в новому сезоні.

Нагадаємо, що вчора Барселона впевнено розпочала новий сезон Ла Ліги, здобувши розгромну перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Мальорки висловив незадоволення рівнем суддівства.