33-річний півзахисник залишить каталонський клуб і стане вільним агентом.
Оріоль Ромеу, Getty Images
21 серпня 2025, 09:47
Барселона досягла домовленості з опорним півзахисником Оріолем Ромеу про дострокове розірвання контракту, повідомляє Marca.
Угода між клубом і футболістом діяла до 30 червня 2026 року, проте сторони вирішили завершити співпрацю раніше. Ромеу отримає статус вільного агента й зможе самостійно обирати нову команду.
Минулого сезону 33-річний півзахисник виступав на правах оренди за Жирону, де провів значну частину ігрового часу. Відхід гравця також дозволить Барселоні зареєструвати захисника Жерара Мартіна для участі в новому сезоні.
Нагадаємо, що вчора Барселона впевнено розпочала новий сезон Ла Ліги, здобувши розгромну перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Мальорки висловив незадоволення рівнем суддівства.