Швейцарець продовжить кар'єру в Англії.

Англійський Лідс Юнайтед оформив трансфер швейцарського вінгера Ноа Окафора з італійського Мілана. Про це повідомляє офіційний сайт "павичів".

Зазначається, що 25-річний гравець підписав з англійським клубом трудову угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "білі" заплатили "россонері" за швейцарця 19 млн. євро.

"Наш дев'ятий гравець, який прибув у результаті продуктивного літа, підписав контракт із "білими" напередодні початку сезону у Прем'єр-лізі після перемоги над Евертоном у понеділок ввечері! Він приєднається до команди, де також є кілька знайомих йому осіб, адже він вже зустрічався зі своєю новою командою в передсезонному товариському матчі в Дубліні.

Всі в Лідс Юнайтед раді вітати Ноа в клубі і з нетерпінням чекають на його дебют", — йдеться в заяві "павичів" на офіційному сайті.

Окафор перейшов в Мілан з РБ Зальцбург влітку 2023 року за 15,5 млн. євро. З того часу він відіграв за "червоно-чорних" 54 матчі, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

