Англія

26-річний нігерієць може стати альтернативою Кевіну з Шахтаря.

Англійський клуб вже звернувся до Базеля з офіційним запитом щодо 26-річного нігерійця. Трансфер оцінюється у 15 млн фунтів (приблизно 17,3 млн євро).

Отеле розглядається як доступніша альтернатива Кевіну з Шахтаря, за якого Фулгем пропонував до 45 млн євро, але отримав відмову — донеччани хочуть 50 млн. Сам Кевін уже погодив контракт до 2030 року.

Минулого сезону Отеле грав в оренді за Аль-Вахду з ОАЕ. Цього літа він забив 3 голи та віддав 2 асисти в 6 матчах за Базель.

Нагадаємо, Фулгем відкрив сезон нічиєю з Брайтоном (1:1), наступна гра — 24 серпня проти Манчестер Юнайтед.