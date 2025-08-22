Англія

Сторони активно обговорюють умови угоди та можуть завершити трансфер вже наступного тижня.

19-річний захисник Барселони Ектор Форт може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією Diario SPORT, Вест Гем веде активні переговори щодо його оренди.

Футболіст наполягає на варіанті із можливістю повернення до Барселони через сезон, оскільки його головна мета — отримувати більше ігрової практики.

Минулого сезону Форт провів 17 матчів у Ла Лізі та зарекомендував себе як один із перспективних молодих захисників каталонського клубу.

Нагадаємо, що Барселона впевнено розпочала новий сезон Ла Ліги, здобувши розгромну перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Мальорки висловив незадоволення рівнем суддівства.