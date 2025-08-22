Сторони активно обговорюють умови угоди та можуть завершити трансфер вже наступного тижня.
Форт, getty images
22 серпня 2025, 13:54
19-річний захисник Барселони Ектор Форт може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
За інформацією Diario SPORT, Вест Гем веде активні переговори щодо його оренди.
Футболіст наполягає на варіанті із можливістю повернення до Барселони через сезон, оскільки його головна мета — отримувати більше ігрової практики.
Минулого сезону Форт провів 17 матчів у Ла Лізі та зарекомендував себе як один із перспективних молодих захисників каталонського клубу.
Нагадаємо, що Барселона впевнено розпочала новий сезон Ла Ліги, здобувши розгромну перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Мальорки висловив незадоволення рівнем суддівства.