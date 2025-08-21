Іспанія

Нову угоду до 2029 року можуть підписати вже до 1 вересня.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити контракт із клубом до 2029 року, повідомляє Diario Sport. Агент гравця провів успішні переговори зі спортивним директором Деку.

Барса планує реструктуризувати виплати, які клуб відкладав під час пандемії, щоб знизити навантаження на зарплатний фонд. Сам де Йонг неодноразово заявляв, що хоче залишитися.

Нинішня угода нідерландця діє до 2026 року. У сезоні-2024/25 він зіграв 46 матчів, забив 2 голи та зробив 2 асисти.