Захисник прагне побити рекорд Абідаля.

Жюль Кунде поділився радістю з приводу подовження контракту з Барселоною до 2030 року, назвавши процес легким і приємним для обох сторін.

"Як кажуть, немає меж досконалості, і це моя мета. Нам пощастило бути в клубі, який бореться за кожен трофей, тож ми прагнутимемо виграти ще більше, ніж минулого сезону", — заявив він, сподіваючись перевершити рекорд Еріка Абидаля серед французів за кількістю матчів за клуб.

Серед найкращих спогадів минулого сезону Кунде виділив дербі з Еспаньолом, де Барселона стала чемпіоном, та Класіко проти Реала у фіналі Кубка Іспанії, де він забив гол на 116-й хвилині.

Захисник подякував уболівальникам за підтримку, яку відчуває під час прогулянок Барселоною, і сподівається принести їм ще більше радості.