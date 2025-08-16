Іспанія

Спокійна виїзна звитяга "блаугранас" у чемпіонаті Іспанії.

На Естаді Мальорка Сон Муа відбувся матч першого туру іспанської Ла Ліги-2025/26, в якому Мальорка приймала Барселону.

Ворота господарів поля були двічі уражені зусиллями Рафіньї і Феррана Торреса протягом першої половини першого тайму протистояння. Ще до його завершення Мальорка залишилася вдев'ятьох через вилучення Ману Морланеса (дві жовті картки) і Ведата Мурікі. Крапку в поєдинку вже в компенсований до другого тайму час поставив талант Барселони Ламін Ямал.

Мальорка наступної суботи, 23 серпня, прийматиме Сельту, а Барселона того ж дня гостюватиме в Леванте.

Мальорка — Барселона 0:3

Голи: Рафінья, 7, Ф. Торрес, 23, Ямал, 90+4

Мальорка: Роман — Морей (Д. Родрігес, 46), Вальєнт, Раїльйо, Мохіка (Лато, 90+1) — Морланес, А. Санчес — Асано (Джозеф, 46), Торре (Маскарель, 46), Дардер (Салас, 83) — Мурікі

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Р. Араухо, Кубарсі (Гаві, 69), Бальде (Торрентс, 68) — де Йонг, Педрі — Ямал, Ф. Лопес (Ольмо, 46), Рафінья (Кунде, 77) — Ф. Торрес (Рашфорд, 69)

Попередження: Морей, Морланес, Торре — Рафінья

Вилучення: Морланес, 33 (друге попередження), Мурікі, 39