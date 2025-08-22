Англія

Молодий вінгер Саутгемптона приєднається до "ірисок" після тривалих переговорів.

Евертон досяг домовленості із Саутгемптоном щодо трансферу 19-річного вінгера Тайлера Діблінга. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума угоди становить 42 мільйони фунтів стерлінгів, а також передбачено відсоток від можливого майбутнього продажу талановитого футболіста.

Контракт гравця з Евертоном був погоджений ще в липні, тож тепер залишаються лише формальні кроки для завершення переходу.

Нагадаємо, у березні цього року повідомлялося, що Саутгемптон хоче заробити на продажі Діблінга близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів.