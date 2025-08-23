Англія

Гравець поступово призвичаюється до дорослого футболу.

Англійський нападник Ліверпуля Люїс Кумас у свої 19 років уже встиг дебютувати за основну команду рідного клубу та навіть відзначився одним забити м’ячем.

Але наразі говорити про місце для цього юнака в стартовому складі колективу Арне Слота було б передчасно.

Минулий сезон Кумас провів у оренді в складі Сток Сіті, де за 49 ігор відзначився шість разів та тричі асистував партнерам, а цього літа на гравця очікує чергова тимчасова угода.

Цього разу — із Бірмінгемом. І так само — без права викупу.

Клуб із Чемпіоншипу вже оголосив про приєднання новачка до команди.