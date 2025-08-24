Англія

Черговий якісний продукт академії "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки переможного матчу проти Лідс Юнайтед (5:0) в рамках 2-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує іспанського фахівця Football.London.

"Ми виграли дуже впевнено. Було якесь передчуття, щось витало в повітрі перед грою.

Думаю, нам слід пишатися тим, як ми грали та домінували. Ми майже не дозволяли бити по своїх воротах, не пропустили жодного гола. Натомість самі створили дуже багато моментів.

Йокерес забив перші два голи в нашому клубі. Дуже радий за Тімбера, який зробив дубль на Емірейтс після всіх проблем з гомілкостопом та годин, витрачених на фізіотерапію і роботу з нашим медичним штабом. Це щось особливе. І також я радий за Москеру, який дебютував за нашу команду.

Однією з головних прикрас матчу став, звичайно, Макс Доуман, який у свої 15 років вийшов і заробив пенальті. Я пишаюся", – сказав Артета.

Раніше повідомлялося, що Арсенал планує запропонувати новий контракт дебютанту АПЛ.