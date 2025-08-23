Англія

Черговий трансфер "канонірів".

Лондонський Арсенал оформив трансфер вінгера Еберечі Езе з англійського Крістал Пелес. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Зазначається, що контракт з вихованцем Арсеналу підписано до 30 червня 2029 року. В новій команді англієць гратиме під 10 номером.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, перехід Езе обійшовся "канонірам" у 69,25 млн. євро.

Минулого сезону Еберечі Езе відіграв за Крістал Пелес 43 матчі, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач.