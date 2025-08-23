Черговий трансфер "канонірів".
Артета, Езе та Берта, getty images
23 серпня 2025, 20:11
Лондонський Арсенал оформив трансфер вінгера Еберечі Езе з англійського Крістал Пелес. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Зазначається, що контракт з вихованцем Арсеналу підписано до 30 червня 2029 року. В новій команді англієць гратиме під 10 номером.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, перехід Езе обійшовся "канонірам" у 69,25 млн. євро.
Минулого сезону Еберечі Езе відіграв за Крістал Пелес 43 матчі, забив 14 голів та віддав 11 результативних передач.