Англія

"Каноніри" мають намір підняти зарплатню для футболіста.

Вінгер Арсенала Леандро Троссар продовжить виступати у складі "канонірів" у найближчому майбутньому. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу хоче наголосити на відданості футболісту, уклавши з ним новий контракт на покращених умовах із заробітної плати.

Нагадаємо, Троссар виступає за Арсенал із січня 2023 року. Минулого сезону він провів 56 матчів, у яких забив десять голів та віддав десять гольових передач.

