Англія

Гравця розглядають у якості футболіста світового класу в майбутньому.

Напередодні в матчі другого туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса (5:0) за лондонський Арсенал дебютував 15-річний атакувальний півзахисник Макс Доуман.

Його поява на заміну в цей вечір дозволила зафіксувати другий в історії "канонірів" показник серед наймолодших дебютантів АПЛ.

І одразу ж після цього стало відомо, що Арсенал розраховує на подальший розвиток цього футболіста та вже готує йому перший "дорослий" контракт, аби запобігти зацікавленості з боку інших клубів.

Угода до 2028 року з можливістю продовження вже готова, але підписати її гравець зможе лише після досягнення 16-річного віку, тобто в останній день поточного року.