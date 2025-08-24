Англія

Український півзахисник Арсеналу відмовився від переходу до турецького клубу не лише через фінансові умови, а й через конфлікт навколо його політичної позиції та тиск уболівальників.

Літній трансфер універсала Арсеналу Олександра Зінченка до Фенербахче не відбудеться, хоча переговори між клубами перебували на фінальній стадії. За даними турецького журналіста Серканa Хамзаоглу, сторони майже досягли домовленостей, однак угода зірвалася з неспортивних причин.

Головним чинником стала політична позиція футболіста. Раніше Зінченко висловлював публічну підтримку Ізраїлю, що викликало хвилю критики в Туреччині, особливо серед прихильників Палестини. Через це керівництво Фенербахче почало сумніватися у доцільності підписання контракту.

Ситуація ускладнилася після того, як гравець почав отримувати численні повідомлення з погрозами від уболівальників. У підсумку Зінченко вирішив залишитися в Арсеналі, щоб уникнути можливих конфліктів та ризиків, пов’язаних із переходом.

У минулому сезоні Зінченко втратив статус основного гравця в "канонірів" — частіше виходив на заміну, а в стартовому матчі поточного сезону проти Манчестера Юнайтед (1:0) навіть не потрапив до заявки.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може перейти в Португалію.