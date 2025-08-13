Португалія

Інтерес до українця проявляє Порту.

Захисник і півзахисник лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Португалії.

За інформацією GiveMeSport, інтерес до 28-річного українця проявляє португальський клуб Порту. Керівництво клубу цінує досвід, техніку та універсалізм Зінченка, які можуть стати корисними для команди.

Арсенал готовий розглянути продаж гравця, чий контракт із клубом завершується наступного літа. Наразі офіційних пропозицій від Порту не надходило. Раніше повідомлялося, що Зінченко розглядає варіант піти з Арсенала вільним агентом у 2026 році.

Трансферна вартість гравця оцінюється приблизно в 20 мільйонів євро. У минулому сезоні Зінченко провів 23 матчі у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.