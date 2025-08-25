Англія

Англієць поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Вінгер Евертона Джек Гріліш прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру АПЛ проти Брайтона (2:0), у якому він відзначився двома гольовими передачами.

"Перед матчем ми говорили, що хочемо влаштувати шоу для вболівальників. Це був знаменний день і для самого клубу – відкриття нового стадіону. Ідеальний день. Думаю, ми присвятили його всім уболівальникам.

Для мене віддавати гольові передачі важливо. У футболі дуже важливо забивати, але, граючи з Кевіном де Брюйне, я багато чого навчився у нього. Особисто я вважаю, що асистувати так само важливо, як і забивати. Віддавати гольові передачі своїм партнерам – це особливе відчуття. Все, чого я хочу, – це приносити користь цьому клубу, і, сподіваюся, ми зможемо рухатися далі, більше забивати і віддавати.

Я відчував себе чудово. Це було приємно. Я не кажу, що раніше в Ман Сіті я не відчував себе вільним. Я міг робити те, що хочу, більшою чи меншою мірою, і грати з певною часткою свободи. Більше ризикувати. Я відчуваю, що мені це вдалося.

Я був дуже задоволений грою команди, як і своєю власною. Останній раз я проводив на полі всі 90 хвилин, на мою думку, в квітні або березні. Приблизно чотири-п’ять місяців тому. Думаю, я був далеко не в найкращій формі. Сподіваюся, я зможу грати набагато краще. Приємно грати за цю команду на цьому стадіоні", — наводить слова Гріліша ВВС.

Після двох турів Евертон набрав три очки і посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.