Football.ua зібрав для вас головні трансферні новини минулого тижня (11.08.2025 — 17.08.2025).

Літнє трансферне вікно добігає завершення, проте клуби все ще активно працюють на ринку, зміцнюючи свої склади перед новим сезоном.

Цього тижня відбулося кілька переходів, які можуть стати важливими для розвитку кар’єри футболістів і додати нових акцентів у грі їхніх команд.

Пропонуємо ознайомитися з підбіркою свіжих трансферів, що заслуговують на увагу.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Вік: 22

Громадянство: Україна

Позиція: центральний захисник

Вартість : €63 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Париж став новим домом для Іллі Забарного — 22-річний захисник збірної України перебрався з Борнмута до ПСЖ. Сума угоди склала 63 мільйони євро плюс можливі бонуси, а контракт із чемпіоном Франції підписано до 2030 року. У новому клубі Забарний виступатиме під шостим номером.

Paris Saint-Germain are delighted to welcome Illia Zabarnyi to the Club.



The 22-year-old central defender, who will wear the number six shirt, is the Club’s first-ever Ukrainian player.



🔗 https://t.co/mRwNZS3uXI pic.twitter.com/NojPN9mhgO — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2025

Минулого сезону українець провів 39 матчів у складі Борнмута та відзначився гольовою передачею. Перехід у ПСЖ зробив його другим найдорожчим українським футболістом в історії та першим представником України у французькому гранді. Для "парижан" це не лише важливе підсилення оборони, а й крок до ще більшої інтернаціоналізації складу.

Вік: 29

Громадянство: Англія

Позиція: лівий вінгер

Вартість : Оренда

Контракт: до 30 червня 2026 року

Джек Гріліш офіційно приєднався до Евертона, залишивши Манчестер Сіті на правах оренди до завершення сезону-2025/26. За даними The Athletic, угода містить опцію викупу за 55 мільйонів фунтів, тоді як контракт гравця з "містянами" чинний ще до літа 2027 року.

Для 29-річного вінгера це може стати ключовим кроком у кар’єрі. Попередні два сезони у складі Сіті виявилися не надто результативними — у 68 матчах він зумів забити лише шість голів і віддати вісім асистів. У клубі сподівалися на інший рівень впливу від футболіста, який у 2021 році став найдорожчим придбанням в історії "містян" — тоді його трансфер з Астон Вілли обійшовся у 100 мільйонів фунтів.

Евертон бачить у Гріліші гравця, здатного значно посилити креатив у нападі та стати одним із лідерів команди. Сам футболіст прагне повернутися на свій найкращий рівень і знову заявити про себе в АПЛ, адже попередні сезони викликали чимало запитань щодо його ефективності.

We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb — Everton (@Everton) August 12, 2025

Якщо період оренди виявиться вдалим, "іриски" отримають можливість зберегти футболіста на довший термін і зробити його однією з центральних фігур проєкту.

Вік: 24

Громадянство: Англія

Позиція: центральний півзахисник

Вартість : €45,15 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Ньюкасл укріпив свій склад підписанням атакувального півзахисника Джейкоба Ремзі, який перебрався з Астон Вілли. За інформацією медіа, сума угоди склала 4,25 млн євро з урахуванням бонусів. Англієць підписав довгостроковий контракт і вже отримав 41-й номер у новій команді.

Jacob Ramsey is a Mag! 🙌 pic.twitter.com/67pTuZXrLm — Newcastle United (@NUFC) August 17, 2025

24-річний хавбек минулого сезону відіграв 46 матчів, відзначився чотирма голами та сімома результативними передачами. Для "сорок" це четверте підписання цього літа, і від Ремзі очікують, що він додасть креативності у середній лінії команди.

Вік: 18

Громадянство: Італія

Позиція: центральний захисник

Вартість : €31 млн

Контракт: до 30 червня 2031 року

Ліверпуль поповнив склад перспективним захисником Джованні Леоні, який перебрався з Парми за орієнтовно 31 млн євро. 18-річний італієць підписав довгострокову угоду з мерсисайдцями та після завершення всіх формальностей приєднається до команди, отримавши 15-й номер.

Леоні вже встиг проявити себе у Серії A: минулого сезону він провів 17 матчів за Парму, забив один м’яч і демонстрував зрілу гру для свого віку. Центрбек із ростом 196 см також має досвід виступів у молодіжних збірних Італії та вважається одним із найперспективніших захисників свого покоління.

Вік: 24

Громадянство: Німеччина

Позиція: центральний захисник

Вартість : €35 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Малік Тіав залишив Мілан і став гравцем англійського Ньюкасла. Центральний захисник підписав контракт до 2030 року із зарплатнею 4 млн євро за сезон, а трансфер обійшовся "сорокам" у 35 млн євро плюс бонуси до 5 млн.

Malick's reaction to seeing St. James' Park 😍



Malick Thiaw: First Day — available to watch on YouTube now! 🎬 pic.twitter.com/xWGz9D92Xr — Newcastle United (@NUFC) August 14, 2025

24-річний німець приєднався до Мілана влітку 2022 року з Шальке за 9,3 млн євро. Відтоді Тіав провів 85 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі, ставши ключовим елементом оборони "россонері".

Продаж Тіава відкриває для Мілана шлях до оновлення оборонної лінії. Вже зараз клуб розглядає потенційні підсилення, серед яких молоді італійські захисники Джованні Леоні з Парми та П’єтро Комуццо з Фіорентини. Це дозволить "россонері" не лише отримати фінансову компенсацію, але й закласти основу для майбутніх сезонів.

Вік: 24

Громадянство: Франція

Позиція: центральний захисник

Вартість : €35 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Борнмут активно перебудовує захист після серйозних втрат у міжсезоння. Клуб залишили одразу троє ключових оборонців — Мілош Керкез, Дін Гюйсен та Ілля Забарний, які поповнили ряди Ліверпуля, Реала та ПСЖ. Тож посилення лінії оборони стало пріоритетним завданням.

Who doesn't love a transition 😮‍💨 pic.twitter.com/lxn9x6S0j2 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2025

Вирішенням проблеми став трансфер Бафоде Діакіте з Лілля. За 24-річного француза Борнмут заплатив 35 мільйонів євро, підписавши з ним контракт до 2030 року. Для гравця це суттєвий крок уперед, адже ще у 2022 році він перейшов до Лілля лише за 3 мільйони.

Минулого сезону Діакіте був одним із лідерів французького клубу — у 48 матчах він забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Тепер на нього покладають великі надії в АПЛ, де від нього чекають швидкої адаптації та стабільності в обороні.

Вік: 29

Громадянство: Франція

Позиція: лівий вінгер

Вартість : €25 млн

Контракт: до 30 червня 2028 року

Кінгслі Коман залишає Баварію після восьми сезонів і стає гравцем саудівського клубу Ан-Наср. Контракт француза розрахований на три роки — до літа 2028 року, а сума трансферу становить 25 мільйонів євро.

Kingsley Coman at FC Bayern



339 games

72 goals

71 assists

21 trophies



Merci pour tout, King! 🔴⚪🇫🇷 pic.twitter.com/fDJIA9q1b9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 15, 2025

Вінгер приєднався до мюнхенської команди у 2015 році і за цей час виграв численні трофеї, включно з Лігою чемпіонів сезону 2019/20. У минулому сезоні Коман провів 41 матч у всіх турнірах, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі, демонструючи стабільну результативність на фланзі.

Також гравець має значний міжнародний досвід — за збірну Франції він провів 58 матчів, забивши вісім голів і зробивши п’ять асистів. Перехід до Ан-Наср знаменує новий етап у кар’єрі Комана, який тепер поєднуватиме виступи в чемпіонаті Саудівської Аравії з міжнародними турнірами.

Вік: 23

Громадянство: Бельгія

Позиція: центральний захисник

Вартість : €20 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Мілан офіційно оголосив про підписання центрального захисника Коні Де Вінтера з Дженоа. Контракт 23-річного бельгійця розрахований до літа 2030 року, а сума трансферу, за даними Transfermarkt, склала 20 мільйонів євро. У новому клубі Де Вінтер гратиме під п’ятим номером.

Our new Belgian at the back 🇧🇪 #WelcomeDeWinter pic.twitter.com/A1yqPhG3gj — AC Milan (@acmilan) August 13, 2025

Раніше захисник перебував в оренді у Ювентуса, після чого Дженоа викупила його контракт за 11 мільйонів євро. За "россоблу" Коні провів 57 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу, демонструючи надійну гру в обороні.

Де Вінтер також має міжнародний досвід — за збірну Бельгії він провів чотири поєдинки та відзначився однією гольовою передачею. Перехід до Мілана надає йому можливість закріпитися у складі одного з грандів Серії А та продовжувати прогресувати на європейському рівні.

Вік: 22

Громадянство: Англія

Позиція: атакувальний півзахисник

Вартість : €25,5 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Ноттінгем Форест офіційно підписав атакувального півзахисника Джеймса Макейті з Манчестер Сіті. Контракт 22-річного англійця розрахований до літа 2030 року, а сума трансферу склала 30 млн фунтів стерлінгів із бонусами. Угода також включає право зворотного викупу та частину коштів від потенційного майбутнього продажу гравця для "містян".

James McAtee is a Red! ❤️ pic.twitter.com/9Sj0OUcANz — Nottingham Forest (@NFFC) August 16, 2025

Макейті є вихованцем Манчестер Сіті і дебютував у першій команді у вересні 2021 року. За рідний клуб він провів 34 матчі, забив сім голів та допоміг команді виграти Суперкубок Англії-2024, демонструючи яскраву гру на позиції плеймейкера.

Окрім клубної кар’єри, Джеймс активно виступає за збірну Англії U-21, з якою здобув титул чемпіона Євро-2025. За національну команду він відзначився вісьмома голами та шістьма результативними передачами в 24 поєдинках, що підтверджує його потенціал на міжнародному рівні.

Вік: 36

Громадянство: Бельгія

Позиція: центральний захисник

Вартість : вільний агент

Контракт: до 30 червня 2026 року

Жирона офіційно оголосила про підписання центрального півзахисника Акселя Вітселя, який приєднався до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Атлетіко Мадрид. Угода з 36-річним бельгійцем розрахована на один сезон з опцією продовження на наступний залежно від результатів команди.

Вітсель має багаторічний досвід виступів на високому рівні європейського та міжнародного футболу. Він розпочав кар’єру в академії Стандард Льєж, де дебютував у 17 років, а згодом здобув дві чемпіонські титули та Кубок Бельгії. Після цього Вітсель виступав за Бенфіку, Тяньцзінь Куанцзянь та Боруссію Дортмунд, перш ніж у 2022 році перейти до Атлетіко Мадрид.

За три сезони у мадридському клубі Аксель провів 116 матчів, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі, демонструючи надійну гру в центрі поля. Тепер він готується принести свій досвід і стабільність до середини поля Жирони в новому сезоні.