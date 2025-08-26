Англія

Повернення до Бетіса на правах оренди з опцією викупу.

Вінгер Антоні найближчим часом може покинути Манчестер Юнайтед і перейти до клубу іспанської Ла Ліги, повідомляє The Telegraph.

Принципова домовленість досягнута про повернення бразильця до Бетіса на умовах оренди з опцією викупу, де він уже виступав у другій половині минулого сезону.

Тоді Антоні провів 26 офіційних матчів, забивши 9 голів і віддавши 5 результативних передач, а його трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, становить 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Бетіс розглядає варіант із підписанням Зінченка.