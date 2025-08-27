Англія

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо незабаром має продовжити кар’єру в Челсі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже ведуть фінальні перемовини щодо переходу 21-річного аргентинця.

Челсі підтвердив свою пропозицію у розмірі 35-40 мільйонів фунтів за весь пакет угоди та очікує на остаточне схвалення від "червоних дияволів".

Сам Гарначо наполягає на переході саме в Челсі, тому трансфер вважається питанням часу. У найближчі дні сторони можуть офіційно оголосити про перехід.