Англія

Після провального сезону Юнайтед отримав шанс зосередитися виключно на внутрішніх турнірах.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що відсутність єврокубкових матчів цього сезону може піти його команді на користь.

"Ми не були готові грати водночас у Європі та Прем’єр-лізі. Нам потрібен час, щоб розвиватися як команда", – цитує фахівця британська преса.

Минулорічний провал залишив "червоних дияволів" без єврокубків – лише вдруге з початку 90-х. Це змушує клуб стартувати в Кубку Карабао раніше звичного. У середу на Юнайтед чекає зустріч із Грімсбі – першою з 1948 року.

Аморім не приховує, що планує використовувати ротацію, адже на лавці залишаються Коббі Мейну, Гаррі Магвайр, Мануель Угарте та Джошуа Зіркзе, які поки отримали небагато ігрового часу. Повернення захисника Нуссаїр Мазрауї після травми теж очікується найближчим часом.

Попри слабкий старт у Прем’єр-лізі (1 очко після двох турів), тренер розраховує серйозно поставитися до Кубка Карабао. Перемога в турнірі може стати швидким шляхом назад до єврокубків – стратегічної мети клубу.

"Нам потрібна база, а вже потім ми знову будемо готові до Європи", – зазначив Аморім.